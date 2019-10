Charts UK : les timides du moment Charts UK : les timides du moment

Rapport rapide de Chart-Track pour la situation UK où, faute de grosses sorties, le classement n'évolue pas vraiment si ce n'est une remontée de quelques jeux Switch qui profitent surtout de la faiblesse des ventes que d'une rehausse de leur propre performance pour se repositionner.



Il faut dire qu'en attendant les prochaines cartouches de poids, il faut pour l'heure faire avec la timidité des nouveautés entre Grid (seul à se classer dans le top 10), Yooka-Laylee and the Impossible Lair qui démarre à la 31ème place (plus de la moitié des ventes sur Switch) et enfin le flop de la semaine : Concrete Genie (35ème).



1. FIFA 20

2. Ghost Recon Breakpoint

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Gears 5

5. Grid

6. Minecraft

7. Zelda : Link's Awakening

8. Borderlands 3

9. GTA V

10. Sea of Thieves