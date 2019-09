Charts UK : FIFA 20 à sa place habituelle (+ entrée de DQXI S, The Surge 2 et Code Vein) Charts UK : FIFA 20 à sa place habituelle (+ entrée de DQXI S, The Surge 2 et Code Vein)

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni pour les ventes de la semaine dernière et, OH surprise, FIFA 20 se place premier du classement, comme tous les ans depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, contrairement à un peu tout le monde qui augmente ses ventes en dématérialisé pour drastiquement baisser en physique, celles du nouveau cru d'EA Sports restent très stable : seulement une baisse de 7 %, aidée par le fait que les chiffres ont légèrement augmenté sur One et Switch.



Le ratio ;

- PS4 : 68 %

- One : 31 %

- Switch : 1 %



Il faut dire que cette année, Microsoft s'est permis quelques bundles avec le jeu (même si le pack officiel se situait sur PS4), notamment un pack « Xbox One S All-Digital » à l'équivalent de 200€, incluant le concerné ainsi que Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Ne vous étonnez donc pas de les voir revenir dans le classement.



Parmi les autres sorties :



- Dragon Quest XI S débute à la 11ème place et fait moitié moins que la version PS4, ce qui reste de l'ordre du correct avec un an de retard.

- Dans le domaine des jeux d'action exigeants, c'est la surprise : Code Vein s'en sort bien (13ème) alors que The Surge 2 fait un flop (35ème).



1. FIFA 20 (N)

2. Zelda : Link's Awakening (-1)

3. Borderlands 3 (-1)

4. Gears 5 (=)

5. Crash Team Racing : Nitro Fueled (+4)

6. The Division 2 (=)

7. Sea of Thieves (+14)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-5)

9. Minecraft Xbox Edition (+13)

10. Forza Horizon 3 (+10)