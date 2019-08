Forza Horizon 4 attire en moyenne quatre millions de joueurs chaque mois Forza Horizon 4 attire en moyenne quatre millions de joueurs chaque mois

Forza Horizon 4 continue de s'imposer comme l'un des plus grands succès de ces dernières années pour la scène automobile, un genre bien moins en forme aujourd'hui qu'hier, Playground Games revendiquant une moyenne de quatre millions de joueurs qui se connectent au moins une fois par mois.



Depuis sa sortie il y a presque un an, 12 millions de personnes se sont essayés à ce dernier cru, soit deux millions de plus depuis le début de l'été.



De quoi assurer l'avenir de la série dont nous ne verrons pas de nouvel épisode avant 2021 « au mieux », et l'on rappellera que Playground, c'est désormais deux studios, le second travaillant sur ce qui est supposé être le nouveau Fable.