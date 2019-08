Charts Japon : avec Oninaki, Tokyo RPG Factory remonte légèrement la pente

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 août 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.L'unique sortie de la semaine, c'est, troisième projet de Tokyo RPG Factory qui ne s'en sort pas trop mal vu qu'avec 28.000 unités écoulées sur deux supports, on reste dans une meilleure performance que les 13.000 de, mais toujours bien loin d'qui encore à l'époque donnait espoir à Square Enix (près de 60.000 ventes au lancement).En attendant de voir la semaine prochaine ce que donnerasur un territoire pas forcément très porteur (on se souvient des ventes de…), on vous laisse jeter un coup d'oeil aux faibles chiffres hardware, assez justifiables de toute façon : la PS4 n'a pas eu de belles cartouches depuis un moment mais ne va pas tarder à se rattraper, et les plus renseignés n'avaient aucune raison d'acheter une Switch récemment puisque le modèle avec meilleure batterie sort ce vendredi sur l'archipel.