Le réalisateur de DQ Builders quitte Square Enix Le réalisateur de DQ Builders quitte Square Enix

On ne sait pas encore s'il y aura un Dragon Quest Builders 3 (ce qui reste probable quand le 2 vient de dépasser le million de ventes) mais quoi qu'il arrive, cela se fera sans l'apport de son propre réalisateur, Kazuya Niinou, qui annonce son départ de Square Enix après 7 ans de service, ayant déjà des plans signés pour l'avenir (on en saura plus la semaine prochaine).



On en profite pour indiquer que Dragon Quest Builders 2 a accueilli hier sa grosse MAJ finale, totalement gratuite et offrant les choses suivantes :



- Un épilogue scénarisé

- Trois emplacement de sauvegardes (au lieu d'un seul)

- Possibilité de conserver jusqu'à trois îles créatives

- Nouvelles coupes de cheveux

- Paramétrages dans la pousse de vos cultures

- Possibilité de changer la météo de vos îles

- Nouvel indicateur dans le menu sur le nombre de salles crées par île

- Vitesse d'animation augmentée lors de l'apprentissage d'une recette

- Divers correctifs