Asterix & Obelix XXL 3 : teaser et date de sortie

Dommage pour Microïds qui réservait peut-être l'annonce pour la GamesCom (où le titre est de toute manière assuré d'être présent) : la branche allemande d'Amazon vient de lâcher la date de sortie de, et ce sera donc le 21 novembre que les amateurs de gauloiserie pourront découvrir cet épisode pleinement inédit sur tous les supports.Outre les visuels ci-dessous, la page nous dévoile également une édition collector, tandis que l'on peut rappeler que le titre bénéficiera de cinq larges environnements, chacun constitué de plusieurs niveaux et quêtes annexes, et que l'on pourra pour la première fois y jouer à deux en coopération.- Premier teaser officiel.