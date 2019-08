Sans avoir besoin de nouvelle sortie majeure, Capcom se maintient dans les bénéfices Sans avoir besoin de nouvelle sortie majeure, Capcom se maintient dans les bénéfices

Avoir posé de grosses bases sur le marché depuis 2016 porte ses fruits : Capcom annonce un bénéfice record pour ce printemps 2019 (avril à juin) avec l'équivalent d'environ 45 millions de bénéfices nets, et ce sans avoir sorti la moindre cartouche d'importance, donc juste en profitant des ventes sur la longueur de Monster Hunter World, Resident Evil 2 et Devil May Cry 5.



Le premier des trois cités tape actuellement à 13 millions, tandis que les deux autres sont à 6 millions (en les combinant).



D'ailleurs, pour toute l'année fiscale qui se terminera le 31 mars 2020, l'éditeur continue de compter sur un CA historique, alors que (sorti de Monster Hunter World : Iceborne), aucun AAA ne viendra répondre à l'appel. Une première pour Capcom depuis plusieurs années, mais il faut bien commencer à placer ses billes pour la prochaine génération, et on n'est pas à l'abri d'une éventuelle petite surprise.