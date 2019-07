IO Interactive confirme le développement de Hitman 3 et d'une nouvelle licence

Dans le cadre d'un documentaire tout juste publié sur la chaîne NoClip(malheureusement sans sous-titres FR), le directeur et co-fondateur d'IO Interactive a annoncé que le développement d'avait débuté, sans indiquer pour le moment de supports ou de fenêtre de sortie, tout en se gardant d'évoquer si Warner Bros rempilera à l'édition. Seul potentiel indice : la possibilité d'un retour au format épisodique comme le reboot de 2016, formule finalement bien plus en adéquation.Hakan Abrak en a également profité pour annoncer officiellement le chantier d'une nouvelle IP, sans que l'on en sache plus.