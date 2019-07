Charts UK : Marvel Ultimate 3 s'en sort bien Charts UK : Marvel Ultimate 3 s'en sort bien

Après quelques semaines de bataille, Super Mario Maker 2 perd du terrain sur le territoire UK pour de nouveau laisser le trône à l'endurant Crash Team Racing, directement suivi par la principale entrée de la semaine, à savoir Marvel Ultimate Alliance 3.



Selon les retours de GamesIndustry, ce nouvel épisode a fait 30 % de moins que Marvel Ultimate Alliance 2, ce qui est tout sauf une mauvaise performance : outre la part du dématérialisé forcément plus importante aujourd'hui qu'il y a dix ans, MUA 3 est une exclusivité Switch, alors que le précédent est sorti simultanément sur tout de même six supports (PS3, 360, Wii, PS2, PSP, DS).



On notera enfin les effets du « Amazon Prime Day » avec de gros boost pour Spider-Man (+173%), Red Dead Redemption 2 (+142%), COD Black Ops 4 (+310%) et FIFA 19 (+219%).



1. Crash Team Racing : Nitro Fueled (+ 1)

2. Marvel Ultimate Alliance 3 (N)

3. Super Mario Maker 2 (- 2)

4. FIFA 19 (+ 6)

5. Red Dead Redemption 2 (+ 4)

6. Mario Kart 8 Deluxe (- 2)

7. Call of Duty : Black Ops 4 (+ 23)

8. F1 2019 (- 5)

9. Spider-Man (+ 12)

10. Mortal Kombat 11 (- 3)