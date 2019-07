Spécialisé dans les partenariats tiers, John Drake quitte Sony pour rejoindre Disney Spécialisé dans les partenariats tiers, John Drake quitte Sony pour rejoindre Disney

Même s'il a définitivement jeté l'éponge pour ce qui concerne les développements maisons, Disney entend bien poursuivre son rapprochement avec de nombreux tiers pour continuer à mettre en place des projets comme actuellement avec EA (Star Wars), Square Enix (Marvel) et Warner Bros (Pixar).



Et preuve de cette volonté, voici que le géant annonce avoir recruté un certain John Drake, l'une des stars de la PlayStation 4, justement spécialisé dans les partenariats depuis plus de cinq ans, ayant à son actif les deals marketings entre Sony et de nombreux titres comme Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Street Fighter V, Call of Duty, Resident Evil 7 ou encore les négociations pour Spider-Man et le futur Iron Man VR.



Une certaine perte pour la branche PlayStation en somme (l'homme a quitté ses fonctions le 3 juillet dernier), et bien du travail pour John Drake entre le souhait de davantage pousser les adaptations Marvel dans l'espace JV, sans compter les futures réflexions à venir concernant Star Wars : le partenariat avec EA se terminera officiellement en 2023.