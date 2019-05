[Rumeur] Selon Schreier, COD Modern Warfare 4 serait en fait une sorte de reboot [Rumeur] Selon Schreier, COD Modern Warfare 4 serait en fait une sorte de reboot

Il y a longtemps, Call of Duty 4 se nommait Modern Warfare. En fin d'année, Modern Warfare 4 se nommera… Modern Warfare. Ne cherchez plus trop de logique même s'il y en apparemment puisque Jason Schreier nous confirme l'information en parlant de « soft reboot » avec une révélation faite la semaine prochaine pour préparer l'E3, et où l'on aura les choses suivantes coté contenu :



- Campagne jouable à 4 en coopération

- Retour du mode Spec Ops

- Mixte de maps issues de MW2/MW3 (probablement remaniés)

- Fin du partenariat marketing avec Sony