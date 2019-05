EA : le Live pré-E3 ne durera qu'une journée EA : le Live pré-E3 ne durera qu'une journée

Décidément, le programme EA Play durant la période E3 s'amenuise encore un peu : après l'absence de conférence (une première de l'éditeur depuis un paquet d'années), voilà que le show Live qui devait durer deux jours se contentera maintenant d'une seule journée.



Plus concrètement, à défaut de véritable conférence, EA comptait tout de même proposer quelques Live Stream des prochaines nouveautés du catalogue dès le soir vendredi 7 juin (heure locale) pour reprendre le lendemain matin et durer toute la journée. Et finalement, la soirée est sauvagement amputée et l'on se contentera donc de six phases de stream le samedi.



Pour les horaires exactes, il faudra attendre le 29 mai et parmi les jeux attendus, outre tout ce qui tient du domaine sportif et du suivi (Battlefield V, Apex Legends, Anthem), EA devrait profiter de l'événement pour nous dévoiler ses trois morceaux de l'année fiscale : Star Wars Jedi : Fallen Order, Need for Speed et Plants VS Zombies.