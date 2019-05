[Rumeur] Date de sortie et boxart pour Gears 5 [Rumeur] Date de sortie et boxart pour Gears 5

Dans un mois aura lieu l'E3 2019 et la période anticipant l'événement est comme souvent propice aux leaks (ne faîtes pas les surpris). Justement, voici que l'organisme de classification taïwanais, qui n'en est pas à sa première fuite, vient de lâcher une date de sortie pour Gears 5 (le 10 septembre) avec même une jaquette qui n'a pas encore été prouvée comme fake malgré les investigations de la communauté.



On donne donc un poil de véracité à la source mais dans tous les cas, nous saurons tout le 9 juin au plus tard, date de la conférence Microsoft.