Playdead : deux artworks pour le ''Project 3'' Playdead : deux artworks pour le ''Project 3''

Préférant toujours user de discrétion dans leur façon de communiquer, le studio Playdead n'a toujours pas officiellement présenté son « Project 3 » qui fera suite à Limbo et Inside, mais se permet d'en livrer deux nouveaux artworks via sa page de recrutement dédié à ceux qui veulent rejoindre la petite troupe, actuellement constituée d'une quarantaine d'employés.



Si vous les avez loupé, on vous remet également les deux premiers artworks avant de retourner patienter jusqu'à une présentation qui peut encore se faire attendre : comme on l'a déjà dit, quatre longues années ont séparé l'annonce du « Project 2 » (Inside) et sa sortie. Le « Project 3 » a lui été annoncé en 2017 donc faite le calcul.