Suda51 promet une annonce à la fin du mois

L'event MomoCon qui accueille quelques représentants de la scène indépendante en Géorgie verra, pour sa prochaine édition à la fin du mois, Suda51 faire part de sa présence pour la deuxième année consécutive, avec on nous le promet « une annonce à faire ».



L'année dernière, l'homme avait profité de l'occasion pour révéler la version PC/Steam de Killer 7 et reste donc à voir ce qu'il aura cette fois dans ses valises. Vu les nombreux teasers, certains peuvent éventuellement penser à une officialisation d'un No More Heroes 3, ou plus modestement à un portage Switch du même Killer 7, souhaité depuis quelques temps par son créateur.



RDV dans la nuit du 26 au 27 mai pour avoir la réponse.