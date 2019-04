En 2018, Playerunknown's Battleground a généré environ 1 milliard de dollars En 2018, Playerunknown's Battleground a généré environ 1 milliard de dollars

Si Fortnite reste encore aujourd'hui le grand leader du Battle Royale avec 2,4 milliards de dollars générés en 2018 (sans parler de tout ce qui tient du merchandising), PUBG est loin de faire dans la figuration puisque PUBG Corp annonce avoir récolté l'équivalent de 920 millions de dollars l'année dernière, pour un bénéfice de 311 millions.



Certes plus discret en occident que son rival chez Epic Games, l'ambassadeur du genre a pu compter sur le marché asiatique qui représente 53 % du CA, tandis que le partage entre support se présente comme tel : 790 millions de dollars pour le PC, 65 millions pour le mobile, 58 millions pour les consoles (PS4 & One), le reste étant pour les revenus annexes.



Notons d'ailleurs que, techniquement, PUBG a rapporté encore plus : le CA assez bas sur mobile vient du fait que l'entreprise ne prend qu'une part des revenus, Tencent étant développeur et éditeur de cette version.