Le F2P Forza Street confirmé sur PC & mobiles

Leaké au préalable, le free-to-play Forza Street vient d'être lancé sur le Microsoft Store via Windows 10 et comme le suggérait les rumeurs, il s'agit bien d'une simple refonte de Miami Street avec toujours un gameplay voulu très basique pour s'adapter aux parties rapide, au point que le titre sortira prochainement sur mobile (iOS & Android).



Cela restera en tout cas l'unique entrée de la série cette année (avec une deuxième extension pour Forza Horizon 4) et les fans croisent déjà les doigts pour que tout cela soit une simple manière de tâter le terrain en vue d'un « vrai » Forza Street façon NFS.