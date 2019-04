Alan Wake 2 a bien été en développement, mais ne le sera plus avant longtemps Alan Wake 2 a bien été en développement, mais ne le sera plus avant longtemps

Le retour d'Alan Wake sur les différents stores numériques était, on le savait, dû à une renégociation des droits par Microsoft. Pour certains, cette soudaine remise en avant sonnait comme un nouvel espoir pour une suite évoquée à de nombreuses reprises sans que rien de concret n'ait pu être effectué… et ça risque de rester comme tel pour un long moment.



S'entretenant avec VG247, Thomas Puha de Remedy (directeur de communication) a préféré mettre les choses au point en déclarant que non seulement Alan Wake 2 n'était pas sur le feu, mais surtout qu'il ne risquait pas de l'être avant un bon moment tant le studio est pris de tous les cotés entre Control à terminer, un nouveau Crossfire à développer pour le compte de Smilegate et deux autres projets dont l'un sera un jeu à suivi.



Et histoire de remuer le couteau dans la plaie, on apprend que Alan Wake 2 a bien été en développement il y a « quelques années » (dont avant Control) mais que « ça n'a tout simplement pas fonctionné » sans que l'on en sache plus.



Remedy garde toujours le projet en tête, mais sait pertinemment qu'une suite ne pourra se faire sans un éditeur, quel qu'il soit tant qu'il a de larges épaules vu les coûts de développement. Thomas Puha confirme en effet que la licence appartient au studio, même s'il est probable que Microsoft garde une partie des droits sur le premier épisode (et ses DLC).