Charts UK : Sekiro fait son entrée

Avec un peu de retard cette semaine, l'institut Chart-Track livre son rapport UK pour évoquer la principale sortie de ces derniers jours, à savoir Sekiro : Shadows Die Twice qui s'affiche à la première place avec une large part faite à la version PS4 (80 % des ventes).



Pour autant, on ne peut pas vraiment parler de succès massif, et ce n'était probablement pas les objectifs d'Activision vu le style de jeu, puisque Sekiro démarre deux fois moins bien que Dark Souls III, et fait 30 % de moins que Bloodborne à son lancement. Mais compte-tenu du fait que Dark Souls est une marque bien plus établie et que l'exclusivité PS4 est arrivée dans un période sans grande concurrence (on avait tous très faim la première année de cette génération), Sekiro semble s'en sortir avec les honneurs, surtout qu'on ne peut que répéter qu'il y a une part grandissante du dématérialisé, et que seul le physique est ici comptabilisé.



1. Sekiro : Shadows Die Twice (N)

2. The Division 2 (-1)

3. FIFA 19 (+1)

4. GTA V (-1)

5. Red Dead Redemption 2 (-3)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

7. LEGO La Grande Aventure 2 (-2)

8. Forza Horizon 4 (+4)

9. Far Cry : New Dawn (-1)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe (=)