Discrétement, WayForward annonce Shantae 5

Shantae Half-Genie Hero a eu une gestation si longue en plus de multiples portages qu'on en oublierait presque que le titre a été annoncé il y a tout de même six ans, et qu'il est visiblement temps de passer à autre chose : WayForward déclare officiellement sur Shantae 5 (nom de code) est en développement et… c'est tout. Ah si, ça sortira sur PC, PS4, One, Switch mais également en format iOS, incluant le futur service d'abonnement Apple Arcade.



On ne sait pas encore si le développeur passera de nouveau par un Kickstarter, mais on espère surtout que le résultat sera plus proche (qualitativement parlant) du troisième que du quatrième épisode.