Yacht Club va enfin dévoiler l'après-Shovel Knight

Hé ben, il était temps ! Cinq ans après la sortie initiale de, porté un peu partout et ayant bénéficié d'un suivi exemplaire (d'ailleurs pas encore terminé), le studio Yacht Club est désormais prêt à parler de son prochain projet qui sera donc dévoilé à la fin du mois lors de la PAX East de Boston.Pour l'heure, un simple gif, et un rappel sur le fait queaccueillera dans le courant de l'année ses deux dernières extensions : une pour le mini-jeu multi, l'autre pour l'aventure du King of Cards.