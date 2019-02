Charts UK : Anthem, premier sans briller [UP] Charts UK : Anthem, premier sans briller [UP]

Comme chaque lundi (voir parfois dimanche soir si j'ai le temps), voici le rapport hebdomadaire de Chart-Track nous donnant un aperçu du marché UK la semaine dernière, qui a justement vu arriver un certain Anthem se plaçant directement et logiquement à la première place, faute de concurrence directe dans le calendrier.



Sans avoir de chiffres précis pour le moment, on peut néanmoins dire que le lancement n'est pas si éclatant sur le marché physique. Il fait certes mieux que Far Cry New Dawn et Metro Exodus, mais le premier est pour l'heure une déception commerciale (quatre fois moins de ventes que le précédent spin-off, Primal) tandis que les Metro ont un public bien plus restreint que le dernier AAA d'Electronic Arts qui a la prétention de vouloir se vendre à 5-6 millions d'exemplaires d'ici fin mars.



Le titre fait d'ailleurs moins bien pour sa sortie que Kingdom Hearts III et Resident Evil 2, les actuels deux meilleurs lancement de l'année sur ce territoire (comme un peu partout ailleurs).



UPDATE :

- Eurogamer rapporte que Anthem a fait deux fois moins de ventes que Mass Effect Andromeda à sa sortie (toujours au Royaume-Uni), même si l'on ne parle là encore que du marché physique.



(Note : le boost de Forza Horizon 4 est dû à une semaine de promo locale.)



1. Anthem (N)

2. Far Cry New Dawn (-1)

3. FIFA 19 (+2)

4. Red Dead Redemption 2 (-1)

5. Metro Exodus (-3)

6. Forza Horizon 4 (+9)

7. New Super Mario Bros. U Deluxe (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

9. Call of Duty : Black Ops IV (-1)

10. Super Smash Bros. Ultimate (+1)