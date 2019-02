Après Psychonauts 2, Double Fine souhaite revenir vers une nouvelle licence

Si Double Fine a pu s'affirmer ces derniers temps dans le cadre de son statut d'éditeur, c'est loin d'être le cas des productions maisons car outre quelques remasters sur le chemin (...), le trois-quart des équipes reste cloisonné surqui a actuellement atteint sa phase Alpha et « devrait » sortir cette année sur PC, PS4 & One.Dans une interview accordée à Variety, Tim Schafer a souhaité néanmoins parler avenir et reconnaît que si les fans réclament constamment un(et que lui-même aimerait le faire), la prochaine étape devrait être dédiée à la création d'une IP toute neuve, chose qui ne leur est pas arrivé depuis des années, plus exactement avec