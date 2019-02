Dead Cells passe enfin sa 1.1 sur consoles

Après avoir fait attendre les consoleux un bon moment (disponible depuis longtemps sur PC), la fameuse MAJ 1.1 deest désormais disponible en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, apportant un énorme rééquilibrage dont vous pourrez retrouver chaque point, incluant de nouveaux patterns de boss en difficulté élevée ainsi que les parties personnalisées.Bonus des plus agréables : la version Switch se permet du coup de passer en mode 60FPS ultra-stable, ou du moins en dock (il y a encore des ralentissements en portable, mais bien moins qu'avant).De quoi repartir en tout cas du bon pied en attendant le nouveau contenu prévu cette année, dont on ne sait encore rien.