Micromania l'assure : les déboires de GameStop ne causeront aucune fermeture en France

Après quelques rumeurs qui ont eu l'occasion de faire le tour du web français, Micromania tient désormais à rassurer dans un communiqué officiel : aucune fermeture n'est à l'ordre du jour de part et d'autres de ses quelques 420 magasins répartis dans l'hexagone.



Son directeur général Laurent Bouchard a tenu à appuyer le fait que depuis la fusion avec Zing, la boîte engendrait des bénéfices chaque année et qu'il n'y avait aucune raison que les objectifs soient modifiés à l'avenir, dont celui de pousser les produits dérivés qui rapportent de plus en plus.



Cela ne change en revanche rien à la situation préoccupante de son principale actionnaire GameStop, actuellement en chute sur les marchés boursiers, et on estimera donc qu'en cas de couac majeur, Micromania-Zing redeviendra pleinement indépendant, ou changera tout simplement de propriétaire.