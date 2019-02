Ni No Kuni : un film d'animation pour cet été Ni No Kuni : un film d'animation pour cet été

Des adaptations de JV au cinéma, on en parle beaucoup bien que chaque projet met un temps fou à émerger, et on peut donc en rajouter un au programme avec l'arrivée future de Ni No Kuni dans les salles, dans une collaboration faite entre Level-5 et la branche japonaise de Warner Bros.



Quelques arts ont été diffusés pour donner un premier aperçu de cette histoire inédite qui reprendra néanmoins le contexte du deuxième jeu (les univers parallèles) : trois amis lycéens de notre « réalité » vont se retrouver impliquer dans un incident qui va les faire voyager vers cet univers féerique, et comprendre que chacun des mondes est en danger.



Il s'agira vous l'aurez remarqué d'un film d'animation, et heureusement, qui arrivera dans le courant de l'été (au Japon). En attendant de voir un premier trailer, voici les principales têtes d'affiche :



- Direction générale et scénario : Akihiro Hino (Level-5)

- Réalisateur : Yoshiyuki Momose

- Musique : Joe Hisaishi

- Doubleur principal : Kento Yamazaki

- Studio d'animation : OLM, Inc.