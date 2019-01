Sekiro : le système de résurrection évoqué

Jusque là très discret sur le sujet, Hidetaka Miyazaki s'est enfin décidé à parler du système de résurrection de, que l'on savait bien différent des habituels Souls de From Software puisque cette fois, mourir ne vous fera pas perdre aucune précieuse denrée (argent comme expérience).Et il s'avère donc que finalement… hé bien rien du tout. Alors que l'homme semblait teaser un système de pénalité dans sa dernière interview avec Game Informer, il semble qu'il y ait eu quiproquo (peut-être sur la traduction) puisqu'on apprend aujourd'hui via quelques mots échangés avec Game Watch qu'au final, il sera simplement possible de ressusciter directement à l'endroit de sa mort, mais de manière tout de même limitée (donc on imagine deux fois, en rapport avec le titre du jeu).Un étrange retour en arrière qui laisse surtout entendre un challenge amoindri mais il n'en est apparemment rien : Miyazaki affirme que leest un jeu « extrêmement difficile » et c'est par ce surplus de challenge que l'équipe a apporté ce système de retour directement sur le champ de bataille afin de, dit-il, ne pas briser le rythme.Sortie prévue pour le 22 mars (PC, PS4 & One), avec la confirmation de plusieurs fins à débloquer et d'un mode New Game + où l'on gardera ses acquis, mais où la difficulté fera encore un bond en avant.