Travis Strikes Again s'offre une curieuse MAJ Travis Strikes Again s'offre une curieuse MAJ

Sans crier gare, Suda51 a lâché une mise à jour pour Travis Strikes Again : No More Heroes qui modifie la cinématique d'introduction, où l'on voit maintenant Dan Smith (Killer 7) rendre visite à Bad Man avant que ce dernier n'aille faire un tour chez Travis.



Et là, la grande question : pourquoi ? Car quelque part, on avait déjà un peu compris que tous les jeux du créateur partageaient le même univers et, sauf surprise, Travis Strikes Again ne devrait pas proposer de DLC collaboration puisque le contenu du Season Pass a déjà été dévoilé.



On misera donc naturellement pour un teasing en vue d'un portage Switch de Killer 7, déjà revenu d'entre les morts sur PC en fin d'année dernière.