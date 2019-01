Dragon Quest XI S : petit RDV ce vendredi Dragon Quest XI S : petit RDV ce vendredi

Après une présentation hautement décevante durant la Jump Festa, Dragon Quest XI S (version Switch donc) mettra un coup d'accélérateur à sa communication avec une série de Live qui débutera ce 25 janvier en fin de soirée au Japon, donc début d'après-midi chez nous, et mettra en avant quelques uns des doubleurs dont celle de Jade.



Et c'est là qu'on croise les doigts pour avoir du véritablement concret coté gameplay car mine de rien (et c'est l'objet de la déception précédemment citée), on ne sait toujours pas à quoi ressemblera cette version qui doit débarquer dans le courant de l'année.