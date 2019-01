La ''Trilogy'' Dark Souls arrive en Europe La ''Trilogy'' Dark Souls arrive en Europe

Pour une raison qu'on n'explique toujours pas, la Dark Souls Trilogy fut lancé uniquement aux USA et au Japon en fin d'année dernière, mais Bandai Namco a décidé de se rattraper en annonçant son arrivée en Europe, et ce pour le 1er mars au prix de 59,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One.



Dans le détails, pas de surprise et une occasion toute trouvée pour que certains rattrapent leur (gros) retard puisque vous y trouverez Dark Souls Remastered, Dark Souls II : Scholar of the First Sin et Dark Souls III : The Fire Fades, donc chaque épisode en version complète avec la totalité des DLC/extensions.