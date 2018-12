Jump Force : trois de plus au casting Jump Force : trois de plus au casting

Le casting de Jump Force est désormais composé de 32 personnages, l'hebdomadaire japonais V-Jump venant d'en confirmer trois de plus sans nouvelle licence au programme cette fois puisqu'il s'agit de Mirai Trunks (Dragon Ball), Boa Hancock (One Piece) et Renji Abarai (Bleach).



Pour les visuels & trailers, il faudra en revanche patienter encore un peu.



Le casting actuel (32 personnages) :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Trunks (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Boa Hancock (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Renji (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)



Jump Force sortira le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.