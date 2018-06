Ys VIII : trois patchs déjà prévus (Switch)

Les premières reviews pour la version Switch desont tombées, et si les notes sont clairement dans le positif, certains ont pointé quelques petits soucis comme des textes qui ne s'affichaient pas toujours correctement.NIS America monte donc à la barre pour assurer que ce point sera corrigé à la sortie (ce 28 juin) via un patch Day One, en plus d'autres détails non spécifiés. D'ailleurs, il reste apparemment des choses à faire malgré l'attente puisque l'éditeur ajoute que deux autres patchs suivront assez rapidement.