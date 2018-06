Valkyria Chronicles 4 : la date européenne

SEGA va réussir à tenir un bon rush dans ses localisations d'été/automne avec une grosse sortie par mois :le 10 juillet,le 28 août,le 2 octobre, et désormaisqui viendra se placer au milieu, le 25 septembre précisément, et ce sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (pas de précisions concernant la version PC).Un nouvel épisode aux retours assez élogieux qui bénéficiera d'une traduction FR (une première pour la série), livré avec une édition Day One ajoutant l'auto-collant du chien Ragnarok. Si avec ça, vous ne craquez pas...