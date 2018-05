Gran Turismo Sport : estimation des ventes Gran Turismo Sport : estimation des ventes

Sony décide de faire un point sur les ventes de sa franchise Gran Turismo en annonçant quelques 80,4 millions de jeux vendus dans le monde au 5 mai 2018, donc en un peu plus de 20 ans.



Si ce chiffre n'a pas grande importance de base, il permet tout de même d'estimer la portée de Gran Turismo Sport : avec 77 millions de jeux au 31 septembre 2017 (donc avant le lancement du concerné), on peut donc conclure que ce dernier a franchi les 3 millions de ventes, ce qui reste tout de même bien en deçà du passif de la série. En effet, outre l'épisode PSP qui reste un cas à part, la plus mauvaise vente de la série était jusque là Gran Turismo 6 et ses 5 millions de ventes, tandis que le patron reste encore et toujours Gran Turismo 3 (près de 15 millions).



GT Sport n'en restera probablement pas là grâce à son suivi qui devrait le maintenir un minimum tout au long de cette génération.