Guilty Gear XX fait son retour sur Switch

C'est lors de l'event Nexon Developers Conference 2018 que Arc System Works a annoncé que le pas très récent Guilty Gear XX Accent Core Plus R reviendrait prochainement sur Switch, des années après les versions PC, PS3, 360 et Vita.



Rien de plus à retenir pour le moment, si ce n'est qu'une version spéciale inclura l'OST version coréenne de Guilty Gear XX #Reload.