2017 : le bilan en Allemagne (+ ventes Switch) 2017 : le bilan en Allemagne (+ ventes Switch)

On revient dans le secteur « Bilan 2017 » avec cette fois un détour outre-Rhin où l'institut BIU nous fait son rapport software sur les 20 plus gros succès de l'année dernière en Allemagne. Le référencement n'est pas comme les autres puisque « par palier » mais permet au moins d'avoir un aperçu des chiffres de ventes.



On remarque donc ainsi que la franchise FIFA reste la reine incontestée, et que contrairement au Royaume-Uni, les titres Switch n'ont aucun mal à s'afficher dans le top 10. Signalons tout de même que pour les jeux multi, c'est la PS4 qui remporte (sur consoles) la mise de la tête et des épaules, le marché allemand étant l'un des moins porteurs en Europe pour la Xbox One.



(Note :

- Uniquement les ventes physiques

- Uniquement les ventes sur 2017)



1. FIFA 18 : + de 1,5 million

2. Call of Duty WWII : + de 600.000

3. GTA V : N.C

4. Zelda : Breath of the Wild : + de 300.000

5. Mario Kart 8 Deluxe : + de 200.000

6. Assassin's Creed Origins : + de 200.000

7. Super Mario Odyssey : + de 200.000

8. Horizon Zero Dawn : + de 200.000

9. Ghost Recon Wildlands : + de 200.000

10. Resident Evil 7 : + de 200.000



11. FIFA 17 : + de 200.000

12. Crash Bandicoot Trilogy : + de 200.000

13. NFS Payback : + de 200.000

14. Star Wars Battlefront II : + de 200.000

15. Destiny 2 : + de 200.000

16. Uncharted : The Lost Legacy : + de 200.000

17. Les Sims 4 : + de 200.000

18. Battlefield 1 : + de 200.000

19. Minecraft : + de 200.000

20. Mass Effect Andromeda : + de 200.000



UPDATE



Bonus ; la Switch a fait 600.000 ventes en 2017 sur ce territoire, un record pour la marque (et donc mieux que la Wii dans le même laps de temps).