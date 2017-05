Dynasty Warriors 9 : premières images Dynasty Warriors 9 : premières images

Koei Tecmo livre les quatre premières images (en petits formats pour le moment) pour son ambitieux Dynasty Warriors 9 qui compte bien être l'épisode du renouveau après des années à tourner en rond.



Pour ceux qui auraient loupé les premières infos, on vous remet la totale ci-dessous :



- Confirmation du monde ouvert

- Possibilité de tirer sur les ennemis à distance

- Arrivée de grappin pour envahir certains châteaux

- Modification dans le système de combat

- Ajout de Cheng Pu au casting



- Le monde ouvert représentera la totalité de la Chine pendant la Guerre des Trois Royaumes (à échelle réduite évidemment).

- Open-world oblige, vous pourrez parcourir la carte librement et éviter ainsi quelques batailles qui vous semblent inutiles.

- Il sera possible d'entrer dans des châteaux en mode infiltration totale.

- Tous les personnages auront un arc (ou l'équivalent en arme à distance).

- Cycle jour/nuit + météo confirmé.

- De nuit et sous la pluie, les ennemis auront davantage de mal à vous voir de loin.

- Tout se déroulera sur la carte avec plusieurs missions qui apparaîtront à chaque chapitre. Certaines sont de difficulté classique et permettent d'augmenter en puissance. Vous pourrez en revanche directement vous lancer dans une guerre importante pour faire progresser le scénario, mais vous en paierez le prix si vous êtes trop faible.

- Le système « State Combo » permet de lancer un flux d'attaques qui changeront en fonction de l'état de l'adversaire face à vous.

- Il y aura davantage d'interactions avec le terrain.

- Le développement en est actuellement à 40 %.



- La possibilité de basculer entre les chefs de guerre est encore à l'étude.

- Les grandes villes comme Luoyang sont forcément à échelle réduite mais restent de taille notable à l'échelle d'un jeu : elles peuvent aller jusqu'à 1km de longueur.

- Il y aura plus de dix villes, en plus de villages.

- Le cheval sera votre principal moyen de déplacement mais il y aura évidemment une fonction de voyage rapide pour accéder aux endroits déjà visités. Notons également la présence de ports pour traverser plus vite la carte.

- Le design des costumes sera plus réaliste et bien moins 'flashy'.

- Il y a quelques missions annexes qui demanderont de chasser des animaux sauvages avec un arc.



- Retour de la nage

- Les 83 persos de DW8 Empires seront jouables (en plus de nouveaux)



Le titre n'est pour l'heure confirmé que sur PS4 et son lancement est souhaité par les développeurs pour cet hiver (au mieux).