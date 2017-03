System Shock 3 également sur PS4 & One System Shock 3 également sur PS4 & One

Plus ou moins considérée comme l'ancêtre de Bioshock, la série System Shock est assurée de faire coup double dans les temps à venir. On était déjà assuré de voir le remake du premier pour 2018 (PC/PS4/One), et c'est maintenant le véritable troisième épisode qui assurera son lancement grâce au soutien de Starbreeze qui annonce avoir investi 12 millions de dollars (en plus du budget initial des développeurs) pour en assurer l'édition sur PlayStation 4 et Xbox One (la version PC est auto-édité par le développeur), et récupérer plus tard 120 % de son pognon.



Ce troisième opus, qui en est encore au premier stade du développement, est chapeauté par Warren Spector (Deus Ex, et plus accessoirement Epic Mickey), et il faudra s'armer de patience avant d'en voir la couleur.