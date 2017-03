Des images pour Dark Souls III : The Ringed City Des images pour Dark Souls III : The Ringed City

Bandai Namco lâche une petite salve de visuels pour Dark Souls III : The Ringed City, deuxième et dernière extension qui marquera (sauf changement de plan dans les années à venir) le point final pour la franchise de From Software.



La sortie est prévue ce 28 mars et pour les plus patients, vous pouvez même attendre fin avril pour directement chopper l'édition GOTY en boîte.