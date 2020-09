2017Réalisation : Steven SpielbergSynopsis : Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…Dans la veine "Des hommes du président"C'est du Spielberg dans le registre historique réaliste (inspiré d'une histoire vrai).Un duo qui fonctionne parfaitement.Une mise en scène qui laisse place aux dialogues.Une réalisation sobre, mais avec ce qu'il faut de tension.