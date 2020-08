Airblade

Support: PS2

Genres: jeu de glisse/hoverboard, sport extrême

Développeur: Criterion Games

Éditeurs: Namco, Sony Computer Entertainment Europe

Année de sortie initiale: 2001

À une époque où les sports de glisse et les disciplines extrêmes étaient fortement à la mode grâce à l'influence de MTV, chaque console se devait de posséder dans son catalogue un jeu du genre. Dans le sillon du succès creusé par Tony Hawk, la Nintendo 64 proposa le sensationnel 1080° Snowboarding, la Dreamcast surfa (ou plutôt glissa) sur la vague également avec son célèbre Jet Set Radio et même la Xbox y alla de son soft de glisse hivernale avec le sympathique Dark Summit, très à l'image de la console. Criterion, en parallèle du développement de Burnout et bien longtemps avant l'avortement de leur jeu multi-sports extrêmes (annulé en 2016) s'y est également essayé avec brio. Au programme de ce soft d'hoverboard urbain, une campagne scénarisée (c'est pas du Shakespeare, mais c'est pas si mal), de très bonnes sensations de liberté et de souplesse, une prise en main immédiate et un moteur 3D (le fameux RenderWare) déjà pour l'époque très solide. Criterion aimait bien la 3D, celle-là même pas encore tout à fait maîtrisée par tout le monde en 2001, et la 3D leur rendait bien. Une alternative très sérieuse et de qualité aux Tony Hawk, à découvrir !