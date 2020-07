Cette année, c'est COVID-19 time - d'ailleurs, continuez d'appliquer les gestes barrières, cette épidémie n'est pas terminée, loin de là - et donc... La Comic Con est bien entendue "annulée", avant même d'avoir été annoncée.Mais Mineralblu a décidé de vous faire une rétrospective des meilleurs cosplays, années après année ! Un bon moyen de se remémorer l'époque où il était possible de se mêler innocemment à la foule sans risques de contamination...Quelques images :

posted the 07/29/2020 at 06:11 PM by suzukube