2013Réalisation : Sam RaimiSynopsis : Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter de ses compétences…Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l’attend pas au bout de la route ?Un film plus irrévérencieux qu'il n'y parait, c'est du Disney, mais le réalisateur c'est sam raimi (réalisateur de la trilogie, "Evil Dead" donc imaginer dans le monde de Disney ce que ça donne), et ça change les choses. L'introduction du film est excellente (comme toute la partie en Noir et Blanc). L'histoire d'un certain Oscar Diggs (qui est magicien -donc "manipulateur"- sans éthique) se retrouve dans un autre monde, il tombe du ciel, il arrive comme le "sauveur" -messie dirait d'autre- de ce monde (tiens ça me rappel un truc), une "gentille" sorcière l'attends. Pour être "roi" de se royaume (il reste au début pour tout l'or qui se trouve dans le château, des montagnes d'or, lui qui arrive d'un monde, ou il est n'a pas d'argent), il devra combattre la "méchante" sorcière. il va essayer d'amener une certaine harmonie, en passant par de la "sorcellerie" de l'illusion et de l'ingéniosité.