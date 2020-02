Pokémon Masters







Pokémon Masters fête actuellement ses 6 mois d'activités. Vous avez jusqu'au 15 mars pour récupérer Professeur Chen et Mew gratuitement (offert par le jeu).Après Giovanni puis Cynthia, Peter, Amaryllis et actuellement Steeve (Pierre Rochard en VF), Red dans sa version sygna (= tenues exclusives) sera le prochain Maître Pokémon disponible dans un nouveau poll dès demain, le 28 février.Le dernier trailer tease l'arrivée prochainement de Blue et Leaf dans leur version sygna, ainsi que Timmy (des versions ROSA), Aurore (des version DP), Lillie (de SL) et un évènement lié à Ho-oh.