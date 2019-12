La web-série d'animation française, Les Kassos revient dès aujourd'hui dans une saison 4,Le speech de cette saison: l'assistante sociale a démissionnée et on retrouve tous nos héros de la pop culture en roue libre dans leur quotidien.Voici la liste des épisodes:épisode 1: Teletubbies / Astérixépisode 2: Nemo (avec une guest vocale) / Il était une fois la vieépisode 3: Fortnite / Lannisterépisode 4: Death Note / Stranger Thingsépisode 5: Thanosépisode 6: Hellboy / Totally Spiesépisode 7: Akira (épisode 8: K2000 / Dumboépisode 9: Dora / Inspecteur Gadgetépisode 10: Shrek / Street Fighterépisode 11: Harry Potter / Narutoépisode 12: Zelda / Jurassic Parképisode 13: Game of throneépisode 14: Le Roi Lion / Aladdinépisode 15: ExpendablesEt comme demain c'est Noel, les 2 premiers épisodes sont dispo en libre service sur le site