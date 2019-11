Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel. Pas dans un grand soir, le club de la capitale s'est tout de même imposé contre le FC Bruges (1-0), à l'occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, et assure sa qualification pour les 8es de finale !Le PSG a livré une petite première période. Trop statiques et pas très inspirés collectivement, les Parisiens ne comptaient que sur des exploits individuels pour essayer d'inquiéter le gardien adverse en début de match, sans grande réussite. En face, les Belges jouaient crânement leur chance et profitaient des contres pour s'offrir des opportunités. Avec un peu plus de justesse dans la dernière passe et le dernier geste, Bruges aurait même pu marquer un ou deux buts dans le premier quart d'heure.Bousculé en début de match, Paris faisait parler son réalisme pour prendre l'avantage. Icardi était à la réception d'un centre de Dagba pour marquer son quatrième but de la saison en C1 (1-0, 21e). Sans séduire ni rassurer défensivement, le PSG s'en sortait bien. Derrière, les Parisiens faisaient tourner le ballon en attendant de trouver la faille une seconde fois. Et les Belges ont eu plus de mal à apporter le danger sur la cage de Navas jusqu'à la pause.A l'image du début de première période, Bruges s'offrait quelques opportunités après la pause. Navas devait réaliser un double arrêt face à Dennis et Okereke pour préserver l'avantage de son équipe. Derrière, le PSG ne proposait plus grand-chose dans le jeu. Les hommes de Thomas Tuchel ne donnaient pas vraiment l'impression de vouloir enfoncer le clou.Et à force de déjouer, Paris se faisait peur en concédant un penalty pour une faute de Thiago Silva sur Diagne... Mais Navas était dans un grand soir et stoppait la tentative de l'attaquant sénégalais ! Loin d'être assommé par cet échec, Bruges continuait de poser des problèmes au PSG en fin de match. Mais le score ne bougeait plus et Paris pouvait savourer sa qualification pour les 8es de finale.