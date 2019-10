Ligue 1

Dans ce choc de haut de tableau entre le 1er et le 2e de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a logiquement dominé Angers (4-0) ce samedi à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1.Malgré une entame de match intéressante des Angevins, les Parisiens ont ouvert le score assez tôt dans cette partie. Trouvé par Herrera, Sarabia profitait de la passivité des défenseurs adverses pour marquer d'une frappe du gauche (1-0, 13e). C'est le premier but de l'Espagnol sous les couleurs du PSG. Dominateur, Paris a creusé l'écart en fin de première période sur un but d'Icardi, servi par Sarabia, et auteur de son premier but au Parc des Princes (2-0, 37e).A la pause, le SCO pouvait tout de même avoir des regrets. Les hommes de Stéphane Moulin ont gâché plusieurs opportunités dans le premier acte. Pereira Lage a eu l'occasion d'ouvrir le score dès la 2e minute, tandis qu'Alioui est totalement passé au travers en manquant le cadre sur un duel avec Navas. Face au PSG, il ne faut pas manquer de telles occasions.Assommés par le deuxième but parisien, les Angevins n'ont pas su réagir en seconde période. Paris a monopolisé le ballon et Gueye profitait d'une frappe manquée de Sarabia pour ouvrir son compteur sous le maillot parisien (3-0, 59e). C'était trop facile pour le PSG qui se baladait face à une équipe angevine qui avait lâché la rencontre.Décisif à trois reprises face à Neymar en seconde période, Butelle craquait finalement face au Brésilien en fin de match (4-0, 90e). Le Paris SG a donc été sans pitié face à son dauphin et s'envole au classement avec désormais cinq points d'avance sur son adversaire du jour, qui confirme ses difficultés contre les gros (défaites contre Lyon et Lille).