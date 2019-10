Ligue des Champions

Les Parisiens ont parfaitement enchaîné ! Après une victoire probante contre le Real Madrid (3-0) pour lancer cette campagne en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse de Galatasaray (1-0) ce mardi lors de la 2e journée.Dans une ambiance surchauffée à la Türk Telekom Arena, les Parisiens n’étaient pas impressionnés en début de match et Di Maria se montrait immédiatement dangereux avec un tir repoussé par Muslera. Dominateur, le PSG multipliait les vagues et Muslera sortait le grand jeu sur une nouvelle frappe de Di Maria ! Après un premier quart d’heure maîtrisé, la défense parisienne connaissait un premier frisson avec un tir de Seri qui passait juste au-dessus de la cage de Navas.Petit à petit, les hommes de Thomas Tuchel tombaient dans un faux rythme et ne parvenaient plus à approcher le but adverse face à une équipe turque plus agressive. Jusqu’à la pause, les débats étaient de plus en plus hachés avec des duels musclés et de nombreuses fautes. Tout était encore à faire dans cette partie nerveuse...Au retour des vestiaires, Navas était bien vigilant sur un coup franc direct de Seri. Dans la foulée, Di Maria avait l’occasion de marquer, mais perdait encore son duel devant Muslera ! Quelques secondes plus tard, Icardi, parfaitement servi devant le but vide par Sarabia, ouvrait enfin le score (0-1, 52e). Son premier but avec le PSG !Après cette réalisation, les Turcs tentaient de réagir, mais les Parisiens se montraient sérieux pour repousser le danger. A l’image des performances solides de Gueye et de Thiago Silva, le champion de France gérait parfaitement cette fin de partie. En face, Muslera devait encore s’employer pour empêcher Mbappé de faire le break. Sans se faire peur, le PSG empochait finalement une victoire méritée.