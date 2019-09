Ligue 1

L’entrée en jeu de Kylian Mbappé a tout changé ! De retour de blessure, l’attaquant du Paris Saint-Germain a réveillé son équipe, longtemps brouillonne, lors de la victoire sur la pelouse de Bordeaux (1-0) ce samedi pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.Attendus au tournant après la défaite face à Reims (0-2) mercredi, les Parisiens étouffaient totalement les Girondins en début de match et pensaient même ouvrir le score par Sarabia, finalement signalé hors-jeu par la VAR. Malgré une maîtrise totale du ballon, le PSG avait du mal à approcher la cage de Costil pour se montrer dangereux.Puis en quelques secondes, Costil sauvait son équipe à deux reprises en remportant deux duels face à Di Maria puis Neymar ! Malgré une large domination, les Parisiens avaient du mal à accélérer dans la zone de vérité en raison d’une énorme imprécision technique, qui faisait d’ailleurs enrager Tuchel. Jusqu’à la pause, il ne passait pas grand-chose dans ce match plutôt terne entre deux équipes brouillonnes...Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n’évoluait pas avec une équipe parisienne positionnée très haut sur le terrain. Malgré un Tuchel, assis sur une glacière, plus calme, le PSG ne parvenait toujours pas à accélérer le rythme et peinait à inquiéter Costil. Trop brouillon, le champion de France allait-il se réveiller avec l’entrée en jeu de Mbappé ? Oui !Quelques secondes après son entrée, le Tricolore, bien servi par Diallo, était proche d’ouvrir le score, mais Costil réalisait une belle parade ! A force de subir, les Girondins finissaient par craquer avec un service en or de Mbappé pour Neymar, qui marquait à bout portant (0-1, 68e). Dans la foulée, le PSG était à deux doigts de doubler la mise, mais Costil était impeccable devant Di Maria puis Mbappé ! Finalement, le score n’évoluait plus et le PSG profitait de ce succès pour reprendre la tête du classement.