La boîte de Pandore. C’est sur la planète Mars qu’elle se trouve, et quand des scientifiques décident de l’ouvrir, un mur baptisé « Sky Wall » en sort, divisant le Japon en 3. Obligé de réorganiser son pays, le gouvernement désigne ces 3 parties sous les noms de Toto, Saito et Hokuto.



Mais alors que la vie normale reprenait son cours, d’étranges créatures appelées Smash viennent peu à peu faire régner la terreur. C’est alors qu’apparaît un jeune scientifique de génie avec une étrange ceinture à la taille et des bouteilles. En combinant un lapin et un tank, il devient Kamen Rider Build ! Ses aventures commenceront le 3 septembre !